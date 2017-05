Un fost agent FBI avertizeaza: Hamza, fiul lui Osama bin Laden, este gata sa conduca Al Qaeda si sa se razbune pe SUA

Potrivit Daily Mail, care citeaza CBS News, Hamza, in varsta de 28 de ani, ar fi scris aceasta nota catre tatal sau, pe vremea cand avea 22 de ani.

Un fost agent FBI care a citit aceasta scrisoare - care este declasificata - spune ca Hamza pare foarte hotarat si pregatit sa isi razbune tatal.

Ali Soufan a fost agent FBI si a a facut parte din echipa de investigatii a evenimentelor din 11 septembrie. El spune ca fiul lui bin Laden este vazut ca un posibil urmator lider al organizatiei teroriste inca de pe vremea cand era adolescent.

Iar unul dintre principalele mesaje din scrisoare este ca Hamza doreste sa se razbune.

"Practic, el spune "Americanilor, o sa venim si o sa simtiti asta. Si o sa ne razbunam pentru ce i-ati facut tatalui meu...pentru Irak, Afganistan" ... si toata treaba cu razbunarea', a spus Soufan.

Fostul agent FBI a explicat si importanta acestei scrisori personale, in ciuda faptului ca atunci cand Hamza a scris-o nu isi vazuse tatal de cativa ani.

"Ii spune ca .. isi aminteste "fiecare privire...fiecare zambet pe care mi l-ai dat, fiecare cuvant pe care mi l-ai spus. Ma consider facut din otel. Calea jihadului in numele lui Dumnezeu este calea prin care traim", spune Soufan despre Hamza.

Hamza a fost o figura proeminenta in cateva clipuri video de propaganda pentru Al Qaeda, inca de cand era foarte tanar.

El a fost filmat in timp ce facea apel la organizarea de atacuri teroriste in Londra, Washington si Paris, intr-un mesaj lansat in 2015. In ultimii 2 ani, el ar fi inregistrat 4 astfel de mesaje.

In luna ianuarie 2017, Hamza a fost inclus de catre Departamentul de Stat al SUA pe lista teroristilor care trebuie supravegheati si numit "un terorist special desemnat la nivel global" - adica aceeasi clasificare pe care a avut-o si Osama.