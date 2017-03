Un fost cleric englez se va casatori cu un fotomodel roman cu 50 de ani mai tanar. Unde vor sa se mute dupa nunta

Fostul cleric a declarat ca dupa iesirea la pensie, in 1999, a ales sa fie “el insusi” si sa nu isi mai ascunda orientarea sexuala. In prezent, membrilor clerului anglican nu le este permis sa se casatoreasca cu persoane de acelasi sex, insa le este ingaduit un parteneriat civil.

“Mi-a placut slujba pe care am avut-o si m-am pierdut in munca mea. Stiam ce se intampla inauntrul meu dar mereu m-am preocupat de munca. Ma ingrijora, imi doream mai mult decat puteam avea", spune Clements.

Vicarul afirma ca s-a temut sa-si recunoasca orientarea sexuala, mai ales ca superiorii sai l-au acuzat chiar ca ar fi pedofil.

El l-a intalnit pe Florin, actualul sau partener, pe un site de intalniri. La nici doi ani de la prima intalnire, fostul slujitor al Domnului l-a cerut in casatorie pe iubitul sau, un model roman in varsta de 24 de ani.

“Nu am avut nicio relatie serioasa pana cand l-am cunoscut pe Florin, in urma cu doi ani. Voiam pe cineva cu care sa am o relatie mai apropiata.”

Cuplul traieste in prezent in Eastry, in apropiere de Sandwich, in comitatul Kent, si planuiesc sa se casatoreasca, iar luna viitoare sa se mute in Romania.

“Inteleg atitudinea multor crestini, care se opun acestui lucru, insa ne aflam in secolul 21, iar lucrurile au evoluat.” “Si biserica a evoluat putin, dar nu sufficient.”, a spus fostul cleric.

De-a lungul carierei sale, Philip a ocupat postul de rector si vicar la Ninfield si Hooe, East Sussex, si a vorbit in trecut despre batalia cu depresia.