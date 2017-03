Un fost deputat rus, stabilit de ceva timp in Ucraina, a fost impuscat mortal la Kiev. Autoritatile ucrainene acuza Moscova de cele intamplate - VIDEO

Sunt primele imagini dupa atacul asupra fostului deputat rus. Denis Voronenkov a fost impuscat in aceasta dimineata, in momentul in care iesea dintr-un hotel. Martorii spun ca au auzit in jur de sase impuscaturi si ca barbatul a fost ochit in cap.

”Este rănit, chemaţi ambulanţa.”

Bodyguardul sau a fost ranit, insa a reusit sa deschida focul asupra atacatorului, care a murit la spital din cauza ranilor. A fost deschisa o investigatie in acest caz, insa seful politiei de la Kiev are deja o versiune preliminara.

Potrivit lui, Voronenkov ar fi fost ucis la comanda autoritatilor rusesti. Si presedintele Petro Porsenko arata cu degetul spre Moscova. El a scris pe Facebook ca asasinarea fostului deputat este un act de terorism de stat din partea Rusiei. Kremlinul insa neaga ca ar avea legatura cu incidentul.

Dmitrii PESKOV, PURTATOR DE CUVANT AL PRESEDINTELUI RUS: ”Noi considerăm că anumite declaraţii, care ,din păcate, deja au fost făcute, privind implicarea Rusiei, sunt absurde.”

Si reprezentanta ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a negat ca Moscova este implicata si ca din contra, Kievul va face tot posibilul pentru ca adevarul sa fie ascuns. Denis Voronenkov, fost membru al Partidului Comunist a fugit in luna octombrie din Rusia, alaturi de sotia si copilul sau.

Doua luni mai tarziu a primit cetatenia ucraineana. El era cunoscut pentru criticile aduse Kremlinului. Anterior, declarase ca votul pentru anexarea Crimeii a fost fraudat.

Tot el era un martor important in dosarul impotriva fostului presedinte Viktor Ianukovici, acuzat de tradare de patrie. El urma sa depuna marturii in instanta. Acum o luna, Voronenkov a declarat intr-un interviu ca in Ucraina el se simte in siguranta.

”- De ce nu vă faceţi griji pentru propria persoană?"

Denis VORONENKOV, FOST DEPUTAT RUS: ”- Dar asta va ajuta?Nu am de gând să mă ascund şi cred că în ultimii trei ani, serviciile secrete ucrainene au devenit mai eficiente. De aceea nu îmi fac griji.”

Denis Voronenov avea 45 de ani. In Rusia el era dat in cautare internationala, pe numele lui fiind deschis un dosar penal pentru escrocherie.