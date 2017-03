Un fost inalt oficial rus, gasit injunghiat in celula sa din inchisoare. Cine ar fi pus la cale asasinatul

Vladimir Evdokimov, fost director executiv al Roscosmos, a fost gasit mort in celula sa dintr-un centru de arest preventiv din Moscova, unde astepta verdictul in dosarul sau de frauda. Fostul oficial a fost injunghiat in piept si in gat, iar langacadavrul sau gardienii au gasit si un cutit, cel mai probabil arma crimei. Autopsia a arata ca Evdokimov a incercat sa se apere.

Evdokimov a fost arestat in decembrie 2016, fiind acuzat ca a luat 200 de milioane de ruble (peste 1 milion de dolari) din fondurile Roscomos, acuzatie pe care a negat-o constant. Si fostii sai colegi il descriu ca pe un profesionist ce a jucatun rol esential in dezvoltarea industriei aerospatiale ruse. Daca ar fi fost gasit vinovat, risca pana la 10 ani de inchisoare.

Anchetatorii ii audiaza acum pe cei 11 colegi de celula ai fostului oficial. Potrivit unei surse citate de Interfax, complicii lui Evdokimov in aceasta frauda ar fi pus la cale asasinatul, de teama unor dezvaluiri. Recent, fostul director Roscmosmos a fost mutat in alta celula, din motive neprecizate.