Un fost parlamentar rus, critic vehement al Kremlinului, ucis la Kiev. Porosenko: "Un act de terorism sponsorizat de Moscova"

Voronenkov si bodyguard-ul sau au fost atacati cand plecau de la hotelul Premier Palace din centrul orasului, potrivit News.ro.

Bodyguardul a tras inapoi in atacator si ambii au fost raniti, potrivit presei locale citate de BBC News.

Seful Politiei din Kiev a declarat ca atacul a fost, probabil, un asasinat la comanda. Martori au spus ca au auzit sapte focuri de arma in fata hotelului.

In februarie, Radio Free Europe/Radio Liberty a scris ca Voronenkov si sotia sa, cantareata de opera si fost parlamentar la randul sau, si copilul lor de 10 luni au fugit din Rusia in octombrie. El a primit cetatenie ucraineana si a devenit un critic vehement al Kremlinului.

Porosenko: Este un act de terorism sponsorizat de Moscova

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a spus ca asasinatul reprezinta un act de terorism ”la nivel statal” sponsorizat de catre Moscova.

”Vorbim de un act de terorism la nivel statal din partea Rusiei, dupa ce el a fost fortat sa-si paraseasca tara fara niciun motiv. Voronenkov a fost unul dintre martorii principali ai agresiunii ruse impotriva Ucrainei si avea informatii despre rolul jucat de Ianukovici in desfasurarea de trupe ruse in Ucraina”, a declarat Porosenko.

Fost membru al Partidului Comunist, ales in Parlament in 2011, el a devenit cunoscut pentru ca a fost unul dintre autorii legii care interzicerea institutiilor sau persoanelor straine sa detina institutii media ruse.

Intr-un interviu, el a declarat ca votul pentru anexarea Crimeei din Duma de Stat a fost fraudat. Fostul ales a explicat ca, desi documentele arata ca ar fi votat pentru anexare, el nu a fost prezent la Parlament in ziua respectiva.

Interviul a provocat un val de furie in Rusia, ceea ce ar fi dus, credea fostul politician, la inculparea sa a doua zi pentru frauda pe scara larga.

In plus, fostul deputat a declarat pentru presa ca a ajutat procurorii ucraineni sa construiasca dosarul impotriva fostului presedinte Viktor Ianukovici, acuzat de tradare. El urma sa depuna marturie in instanta.

“Voi discuta despre faptele criminale ale fostului presedinte care au dus la actuala varsare de sange din regiunile Donetk si Lugansk”, fiefuri ale rebelilor, a spus politicianul intr-un interviu acordat luna trecuta.

Voronenkov considera, insa, ca este in siguranta la Kiev.

Numele sau a aparut in scandalul Panama Papers, pentru ca ar fi detinut actiuni intr-o companie inregistrata in Insulele Virgine Britanice. In plus, el ar fi detinut cel putin cinci apartament de lux in Rusia si o adevarata flota de masini.

