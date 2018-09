Un gest banal facut de Ducesa de Sussex i-a isterizat pe britanici - VIDEO

Ducesa de Sussex şi-a închis singură uşa la maşină, un gest care a fost întâmpinat pe reţelele de socializare cu un val de laude.

Meghan a fost filmată marţi la sosirea la Academia Regală de Artă unde a asistat la primul ei eveniment în calitate de ducesă - singură.

La sosire, portiera i-a fost deschisă, dar după ce a coborât şi a dat mâna cu reprezentanţi ai Academiei şi-a închis singură uşa.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH