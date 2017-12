Un grav accident feroviar a avut loc in Germania. Cel putin 50 de oameni au fost raniti, dupa ce un tren de calatori a izbit un tren de marfa - VIDEO

In jurul orei locale 19:30, trenul de pasageri a intrat in ultimele vagoane ale unui marfar. In urma impactului, 50 de persoane au fost ranite, trei dintre ele fiind in stare grava.

Lutz MEIERHERM, PURTATOR DE CUVANT AL POMPIERILOR: ”Ultimele doua vagoane ale trenului de marfa au fost scoase de pe sine, in urma impactului. Unul dintre ele a cazut.20 de metri din fata frontala a trenului de pasageri a fost deformata.”

Zeci de pompieri si medici au fost mobilizati la locul accidentului feroviar. In operatiunea de salvare a participat si un elicopter. Impactul putea fi unul devastator, daca mecanicul trenului de pasageri nu observa un obstacol pe calea ferata.

El a apasat frana de mana, insa nu a reusit sa evite complet coliziunea. Barbatul nu a fost ranit. O ancheta a fost deschisa pentru a se afla cine se face vinovat de producerea accidentului feroviar.