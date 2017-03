Un grup de hackeri a amenintat ca va sterge 300 de milioane de conturi Apple si iCloud. Ce solicita pentru a opri atacul

75.000 de dolari in format Bitcoin sau Ethereum este recompensa pe care un grup misterios de hackeri o cere pentru a nu sterge 300 de milioane de conturi de iCloud sau iPhone, conform Metro

Hackerii, care se prezinta ca fiind ‘’Turkish Crime Family’’, sustin ca au acreditari necesare care sa le permita sa acceseze conturile a milioane de utilizatori si ameninta ca nu vor da inapoi din a le sterge daca nu primesc recompensa ceruta pana pe 7 aprilie.

Placa de baza a inregistrat cateva mail-uri cu imagini, in care presupul grup era antrenat in discutii cu echipa de securitate Apple. Grupului i se cerea sa stearga un videoclip postat pe youtube, in care acesta reusea sa acceseze contul de iCloud al unei femei in varsta.

Nu se stie, insa, daca amenintarea este reala sau daca grupul exista cu adevarat. In afara de presupusele imagini stocate in placa de baza, Apple nu dispune de prea multe probe.