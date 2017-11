Un hacker a preluat de la distanta controlul unui avion de pasageri. Ce a urmat

O echipa de experti in siguranta informatica, sub coordonarea lui Robert Hickey, de la Homeland Security, a reusit sa preia de la distanta controlul asupra unui avion de pasageri aflat pe pista.



Practic, Robert putea controla comenzile avionului de pasageri chiar in timp ce aeronava se afla pe aeroportul Atlantic City, din New Jersey.

Totul s-a petrecut fara ca pilotii sa-si dea seama ca altcineva preluase comenzile avionului, scrie Daily Mail.



Experimentul a fost conceput pentru a vedea cat de usor este ca un hacker sa poata controla de la distanta un avion.



Un oficial Boeing - companie care a fabricat avionul controlat de la distanta - declara insa ca testul nu indica "un risc major pentru companiile aeriene". Asta deoarece avionul supus testului avea un sistem mai vechi.



In cadrul experimentului, Robert Hickey a preluat comenzile unui Boeing 757. Testul a avut loc pe 21 septembrie 2016, insa rezultatul a fost anuntat abia acum, in cadrul CyberSat Summit, care a avut loc in Virginia.



Hickey spune ca pentru a prelua comanda asupra avionului, echipa lui a folosit o combinatie de frecvente radio utilizate pentru comunicarea la bordul aeronavei.



Modificarea codului unui echipament aviatic, esentiala in cazul unui atac de acest fel din partea unui hacker, necesita aproape un an si poate costa peste 1 milion de dolari.