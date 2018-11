Un hotel de lux cum nu s-a mai vazut a fost construit in China, cu o adancime de aproape 100 de metri - VIDEO

“Hotelul din putul cel adanc”, dupa cum a fost denumit, s-a construit intr-o cariera abandonata si partial inundata de langa Shanghai, China, doua din cele 18 etaje chiar aflandu-se sub apa. O pasarela de sticla este suspendata pe marginea stancoasa a carierei, iar peisajul este completat de o spectaculoasa cascada.

Clientii au la dispozitie si un parc de distractii. Iar daca se incumeta, pot incerca sa escaladeze peretii de stanca. Restaurantul subacvatic este inconjurat de un acvariu, cu pereti transparenti, asa ca pestii si alte vietati marine parca inoata chiar langa mese.

La constructia cladirii s-a cheltuit un miliard de yuani, adica aproximativ 145 de milioane de dolari. Excentricul resort are 336 de camere si apartamente, care satisface si cele mai pretentioase gusturi in materie de lux. Seful echipei de arhitecti, Martin Jochman, are in palmaresul realizarilor si faimosul zgarie-nori Burj al-Arab din Dubai. El spune ca acest proiect a fost insa diferit, devenind realizarea carierei sale.

Martin JOCHMAN, ARHITECTOR:“Cand am venit aici prima data, era doar o groapa in pamant. Era o caeriera de piatra pentru constructia drumurilor. ”

Lucrarile de constructie au inceput in urma cu 12 ani. Inaugurarea a fost intarziata de o multime de provocari tehnice, inclusiv respectarea normelor seismice stricte. Proiectantii si constructorii au luat in calcul si pericolul inundatiilor.

La inaugurare, proiectul prietenos cu mediul a primit felicitari si de la reprezentantul UNESCO.