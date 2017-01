Hotel din Apenini, ingropat de o avalansa produsa de cutremurele din Italia. Peste 20 de oameni sunt ingropati sub zapada - FOTO

UPDATE 11:40 Salvatorii au scos primul cadavru din cladire, care este partial daramata. Ei spun ca, desi au strigat in continuu, nu au primit niciun raspuns din hotel, astfel incat se tem ca toti cei dinauntru ar putea fi morti. "Continuam sa sapam, dar este foarte greu", spune seful uneia dintre echipele de interventie, potrivit caruia zapada este inalta de 3 metri.

Hotelul Rigopiano din Muntii Gran Sasso, in regiunea Abruzzo a fost ingropat de o avalansa in noaptea de miercuri spre joi, ca urmare a seismelor ce au lovit Italia in ultimele ore. In cladire se afla intre 20 si 30 de turisti, inclusiv 2 copii. Cladirea a fost ingropata in zapada iar echipele de cautare banuiesc ca unii dintre turisti au reusit sa fuga inainte ca avalansa sa acopere hotelul, insa sunt de negasit.

“Sunt atat de multi morti”, a declarat unul dintre sefii echipelor de salvamontisti care au ajuns la locul dezastrului in jurul orei 4 dimineata. Cladirea s-a deplasat cu 10 metri din cauza fortei zapezii.

Doua persoane care iesisera afara cand s-a produs dezastrul au scapat nevatamate, ascuzandu-se intr-o masina. Salvatorii au declarat ca din cladirea acoperita de zapada se vad lumini, dar nu se aud voci. Potrivit La Stampa, in cladire ar fi fost 22 de turisti si aproximativ 7 angajati ai hotelului.

Alarma a fost data de cativa oaspeti ai hotelului Rigopiano, care au sunat la 112. Salvatorii au ajuns insa cu mare dificultate din cauza ca zapada si pietrele cazute de pe munte a blocat drumul. Vehiculele lor au ramas blocate la 6 kilometri de hotel, iar restul distantei a trebuit parcurs pe schiuri.

Cu putin timp inainte de avalansa, conducerea hotelului anuntase ca liniile de telefonie au fost rupte de caderile de nea.

Bilantul tragediei este inca neclar, fiindca salvatorii nu stiu cate persoane sunt in hotel si catre au mai reusit sa scape. Ei au precizat ca au primit un SMS cu textul “Ajutor, ajutor, murim de frig” de la unul dintre turisti, care inca nu a fost gasit.