Un incendiu de proportii s-a produs intr-un centrul comercial din orasul rus Vladivostok. Pornind din zona unei cafenele, flacarile s-au intins pe o suprafata uriasa o mie 6 sute de metri - VIDEO

Flacarile au izbucnit la miezul noptii. La fata locului au fost trimisi 45 de pompieri si 14 autospeciale. Potrivit pompierilor, focul a pornit din zona unui restaurant.

“Prima echipa de pompieri, ajunsa la fata locului in trei minute, a stabilit ca incendiul s-a produs in sala restaurantului chinezesc de la etajul 4.”

Din fericire in momentul incendiului nu erau in interiorul cladirii nu era nimeni, astfel ca nicio persoana nu a avut de suferit. Pompierii au reusit sa stinga flacarile in decurs de cateva ore, iar acums incearca sa stabileasca din ce cauza acesta a izbucnit.