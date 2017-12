Un incendiu devastator a luat viata a 12 persoane in orasul Mumbai din India. Flacarile au izbucnit la o cafenea de tip fast food, in urma unui scurtcircuit - VIDEO

Incendiul a izbucnit astazi, in jurul orei 4 dimineata, ora locala. Imediat ce au vazut flacarile, oamenii au inceput sa fuga.

“In jurul orei 4 am vazut focul chiar in mijlocul cladirii. Cei care se aflau la intrare, au reusit sa iasa din cladire, cei care se aflau insa mai in capatul cladirii au ramas blocati in interior si nu au mai putut sa iasa.”

Pret de cateva ore, pompierii au luptat cu flacarile, pana cand au reusit sa le potoleasca. Autoritatile spun ca totul s-ar fi intamplat din cauza unui scurt circuit.

Somnath SANGLE, OFICIAL MUNICIPAL: “Oamenii spun ca un scurt circuit s-ar fi produs undeva jos. Era o familie in interior, o mama si doi copii care au reusit sa iasa din interior, multi insa au ramas blocati.”

Autoritatile indiene urmeaza sa stabileasca in ce circumstante s-a produs tragedia.