Un incendiu la un hotel de lux din statiunea turistica Batumi a facut 12 morti si 10 raniti. 16 camioane si sute de pompieri au luptat cu flacarile - VIDEO

Incendiul a izbucnit la hotelul Leogrand, foarte popular printre turisti. Cladirea are 22 de etaje, cu restaurante, cazinouri si un centru spa le etajul patru. Anume acolo ar fi pornit flacarile.

Desi este un hotel de lux, acesta nu are scara de incendiu, asa ca evacuarea oamenilor a fost dificila.

”Fiul meu este mort, nimeni nu-mi spune nimic.”

In lupta cu flacarile au participat 120 de salvatori. In cateva ore, acestia au stins incendiul. Apoi autoritatile au anuntat ca sunt 11 oameni decedati, 10 georgieni si un iranian. 20 de persoane au fost ranite.

Levan ASATIANI, REPREZENTANT MINISTERUL DE INTERNE, GEORGIA: ”Pot spune ca aveam oameni decedati si cativa raniti. Trei pompieri s-au intoxicat cu fum si au fost transportati la spital.”

In momentul izbucnirii incendiului, in hotel se aflau in jur de 100 de oameni, scrie presa straina. Printre acestia erau si participantele la concursul de frumusete Miss Georgia. Fetele nu au avut de suferit. Deocamdata nu se stie de la ce au pornit flacarile.