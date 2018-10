Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de reciclare a deseurilor din Milano. Flacarile uriase i-au speriat pe localnici, iar fumul toxic a acoperit o parte a orasului - VIDEO

Focul a izbucnit la depozitul de reciclare a deseurilor de plastic din Milano. Flacarile se vedeau de la mare distanta, iar fumul dens a cuprins o parte din oras. Astfel, localnicii au fost avertizati sa-si inchida geamurile si sa nu iasa din case.

13 echipe de pompieri au luptat toata noaptea cu incendiul. Flacarile s-au raspandit si la un alt depozit din apropiere. Autoritatile au anuntat ca in aceasta dimineata, 40 de pompieri inca se mai aflau la fata locului.

Presa locala scrie ca este al 17-lea incendiu izbucnit in acest an, in oras.