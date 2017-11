Un incendiu puternic produs la un depozit de materiale de constructii din capitala Isaelului a ucis patru oameni: "Cladirea s-a prabusit" - VIDEO

Noaptea tarziu, locuitorii dintr-un cartier din Tel Aviv au fost treziti de o bubuitura puternica. La un depozit unde se pastrau materiale de constructii s-a produs o explozie, urmata de un incendiu. Pompierii au avut nevoie de mai multe ore pentru a stinge focul.

In urma exploziei, cladirea s-a prabusit, iar salvatorii ajunsi la fata locului au scos de sub daramaturi patru persoane decedate. Alte cinci au ajuns la spital. Doi dintre cei raniti se aflau intr-o masina in mers in timpul producerii exploziei. Pompierii spun ca cel mai probabil o scurgere de gaze sau un scurt circuit au provocat deflagratia.

Oamenii care locuiesc in apropiere au spus ca s-au speriat, crezand ca a avut loc un atac terorist. Politia a exclus aceasta versiune.