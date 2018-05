Un incident neobisnuit a fortat un avion de pasageri al unei companii americane sa-si schimbe destinatia si sa aterizeze cu totul in alta parte. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

“Se mai intampla, nu foarte frecvent, dar s-a mai intamplat. Geamul este alcatuit din mai multe straturi, iar cel exterior s-a spart. Cum va spuneam, pericolul nu este foarte mare.”

Pasagerii au fost informati ca unul dintre cele doua geamuri ale cabinei pilotilor s-a spart in timpul zborului. Comandantul aeronavei a observat fisurile mari din stratul exterior si a decis sa aterizeze de urgenta.

Aeronava a ajuns in siguranta la sol, iar pasagerii si-au continuat calatoria la bordul unui alt avion.

Incidentele de acest gen, par sa se tina in lant in ultima perioada. Cel mai recent s-a produs luna trecuta. Atunci motorul unui avion a explodat in timpul zborului si un fragment a spulberat o fereastra. O pasagera a murit dupa ce a fost practic aspirata prin gaura formata, iar alti sapte oameni au fost raniti.