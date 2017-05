Un jurnalist american a facut o gluma deplasata pe Twitter, dupa explozia din Manchester. A fost rugat sa isi inchida contul

Desi majoritatea utilizatorilor cu cont verificat de Twitter au postat mesaje de ingrijorare si sustinere pentru victime si familiile lor, David Leavitt a starnit controversa dupa ce a postat un tweet.

Barbatul a scris: “Mai multe persoane au decedat in urma exploziei de la Manchester Arena. Ultima oara cand am ascultat piesele Arianei Grande era cat pe ce sa mor si eu”.

La scurt timp dupa postarea acetui tweet, a fost imediat criticat, multi dintre utilizatori spunandu-i sa isi stearga contul. In replica, AXS, platforma digitala de achizitionare a biletelor pentru evenimente sportive, a dezmintit faptul ca Leavitt ar fi lucrat vreodata pentru ei.

Totusi, jurnalistul a continuat seria tweet-urilor, scriind: “Sincer, mai mult de un an am crezut ca “o” Ariana Grande era un produs pe care il comandai de la Sturbucks”. Dupa acest tweet, cand a primit critici dure, el a intrebat ironic: “Prea devremea”

La doua ore de la primul tweet, Leavitt si-a cerut scuze si a sters tweet-ul cu pricina. “Imi cer scuze daca am jignit pe cineva. Nu mi-am dat seama de amploarea tragediei. Mereu fac glume stupide despre subiectele de ultima ora de pe Twitter. Condoleante familiilor.”

Sorry 4 offending. Didn't realize the magnitude of the tragedy. I always make stupid jokes about whatevers trending. Condolences 2 families

— David Leavitt (@David_Leavitt) May 23, 2017