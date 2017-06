Un kamikaze s-a detonat la Mecca, unde zeci de mii de credinciosi se rugau. 11 persoane au fost ranite

Unsprezece persoane, inclusiv cinci politisti, au fost ranite in urma surparii unui imobil de trei etaje in care se baricada un kamikaze care s-a detonat, a precizat un purtator de cuvant al ministerului intr-un comunicat publicat de agentia oficiala Spa.

Kamikazele facea parte dintr-o grupare ”terorista”, cu sediul in cartiere de la Mecca si Jeddah, capitala economica a regatului, la Marea Rosie, din cadrul careia cinci membri, inclusiv o femeie, au fost arestati, a adaugat ministerul.

Atentatul dejucat era ”iminent si viza securitatea Marii Moschei si pe a credinciosilor”, a adaugat purtarorul de cuvant.

Potrivit aceleiasi surse, kamikazele, insarcinat ca comita atentatul, s-a detonat dupa ce a refuzat sa se predea fortelor de securitate, care au asediat o cladire cu trei etaje situata in incinta Marii Moschei si in care s-a baricadat.

Sase straini si cinci politisti au fost raniti, a precizat purtatorul de cuvant.

El a spus ca gruparea ”terorista” a vizat ”locul cel mai sacru” al musulmanilor si executa ”planuri dirijate din strainatate cu scopul de a ruina securitatea si stabilitatea” regatului saudit.

El nu a dezvaluit numele comanditarilor atentatului dejucat sau al tarilor care l-ar fi inspirat.

Acest atentat, dejucat in momentul in care credinciosii erau adunati in masa in Marea Moschee in ultima vinere a Ramadanului, luna postului musulman, este al doilea de acest tip care vizeaza locul sfant al musulmanilor in Arabia Saudita.

In iulie 2016, un atentat comis la Medina, al doilea loc sfant al islamului, s-a soldat cu patru morti in randul gardienilor, in apropiere de Moscheea profetului Mahomed.