Un kilogram si jumatate de trotil ascuns in tavan. Asta a provocat deflagratia ce dus la moartea liderului separatist al regiunii Donet, Aleksandr Zacharchenko, sustin anchetatorii - VIDEO

Din imagini se vede cum cortegiul liderului separatist ajunge in fata cafenelei, in interiorul caruia se afla explozibilul. Unul dintre bodyguarzi cerceteaza imprejurimile, iar altul intra in incapere pentru a verifica localul.

In momentul in care Zaharcenko a intrat pe usa a avut loc o explozie, care a fost atat de puternica, incat bucati din fatada localului au zburat la cativa metri distanta. Anchetatorii presupun ca dispozitivul exploziv era unit cu o camera video sau cu un microfon, pentru ca sa fie activat in momentul potrivit.

Aleksandr KONOPLIA: COLABORATOR MAI AL REGIUNII SEPARATISTE DONETK: “Eu cred ca dispozitivul exploziv cu siguranta era utilat cu functii suplimentare, probabil chiar un microfon, si mai mult probabil ca si o camera video.”

Autoritatile din Donetk invinuiec serviciile de securitate de la Kiev de moartea liderului separatist. Kievul afirma insa ca Zaharcenko a fost ucis de gruparile criminale din regiune, la comanda rusilor. Aleksandr Zaharcenko a fost ucis pe 31 august.