Un locotenent german suspectat ca pregatea un atac, arestat. Motivul pentru care a pretins ca e refugiat sirian

Procuratura din Frankfurt a confirmat joi arestarea tanarului, in varsta de 28 de ani, potrivit DPA. Suspectul este acuzat ca pregatea o actiune violenta.

Potrivit ziarului Bild, acest locotenent german, stationat in Franta, a plasat un pistol intr-o sala de baie pe un aeroport de la Viena, care a fost descoperit. Locotenentul a fost retinut cand s-a dus sa ia arma.

Un student, in varsta de 24 de ani, din Offenbach, localitatea natala a militarului, a fost de asemenea retinut. In total 16 cladiri au fost perchezitionate joi in Germania, Austria si Franta in cadrul anchetei.