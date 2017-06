Un lunetist canadian a impuscat un jihadist ISIS de la o distanta record. Glontul a avut nevoie de 10 secunde pentru a lovi

Militarul canadian a impuscat mortal un jihadist ISIS de la 3450 de metri, potrivit Globe and Mail, care citeaza surse din fortele armate. Autorul recordului este membru al Joint Task Force 2 iar performanta a fost realizata in cursul lunii iunie, cu o pusca McMillan TAC-50. Conform aceleiasi surse, glontul a avut nevoie de 10 secunde pentru a ajunge la tinta.

“A reusit astfel sa opreasca un atac al ISIS asupra fortelor de securitate irakiene”, afirma sursa. “In loc sa lansam o bomba care ar fi putut face victime civile, am aplicat forta foarte precis”.

Militarii spun ca recordul, care a fost verificat folosind date de pe camerele video, ar putea sa nu fie depasit niciodata. Precedenta performanta ii apartinea lunetistului britanic Craig Harrison, care a impuscat un taliban de la 2475 de metri in 2009.

Tragatorii de elita canadieni sunt renumiti drept unii dintre cei mai buni din lume, datorita metodelor speciale de antrenament dezvoltate in ani de zile. Ei lucreaza in echipe de doi oameni - un tragator si un observator. De altfel, in topul primelor 5 lovituri mortale ca distanta, 3 au fost reusite de militari canadieni.