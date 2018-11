Un mafiot condamnat la 19 ani de inchisoare a luat cinci ostatici intr-o localitate din nordul Italiei - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza in localitatea italiana Pieve Modolena din nordul Italiei. Barbatul a patruns intr-un oficiu postal si a strigat ca ii va omora pe toti cei care se aflau in interior pentru ca este condamnat la 19 ani de inchisoare. Dupa ceva timp, individul s-a razgandit si i-a lasat pe toti clientii sa plece, luand ostatici cinci angajati, intre care si directoarea oficiului. Mai tarziu, inca o persoana a fost eliberata din motiv ca se simtea rau.

Atacatorul a fost identificat drept Francesco Amato, una dintre cele 125 de persoane condamnate miercuri pentru infiltrarea mafiei in regiunile din nordul Italiei. Judecat in lipsa sa, Amato a fost condamnat la 19 de ani de inchisoare si dat in urmarire generala.

In urma tratativelor, barbatul s-a predat, iar ostaticii au fost eliberati. Motivul actiunilor barbatului nu este deocamdata cunoscut.