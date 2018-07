Un Mall abia inaugurat in capitala Mexicului s-a prabusit partial. Centrul avea unele parti inca in constructie - VIDEO

In imagini se vede cum treptat se sparg cateva geamuri, dupa care o anexa a constructiei se prabuseste.

“Este deja a doua oara cand in acest Mall a avut loc un accident grav. Acum ei construiesc sali de cinema care produc zgomote puternice in vecinatate pe parcursul a 24 de ore si ei nu intreprind nimic in acest sens.”

Mall-ul a fost dat in exploatare in luna martie, cu toate ca unele parti ale acestuia se aflau inca in constructie. Centrul comercial a starnit controverse inca de la faza de proiect.

Localnicii s-au plans ca va aglomera si mai tare traficul intr-o zona extrem de circulata, iar pe langa asta cladirea era amplasata chiar langa un bazin de colectare a apei de ploaie. A fost declansata o investigatie pentru a stabili daca incidentul a fost cauzat de probleme legate de structura constructiei sau de terenul instabil.