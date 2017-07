Un mesaj jignitor la adresa evreilor, postat pe un memorial al Holocaustului. Se ofera 10.000 de dolari pentru informatii

Fotografiile postate duminica de o asociatie care lupta impotriva discriminarii au aratat mesajele care acopereau memorialul din Lakewood, potrivit Star Tribune, si care foloseau cuvinte jignitoare la adresa evreilor.

"Jidanii nu ne vor diviza", se afirma in mesaj, alaturi de numele unui grup despre care se banuieste ca ar fi responsabil pentru acest act de vandalism.

Autoritatile au anuntat deja ca ofera 10.000 de dolari pentru orice informatie care ar putea duce la identificarea autorilor acestei fapte.

Vandal posted anti-Semitic messages at a New Jersey synagogue https://t.co/5HEuRgZymM

— NBC New York (@NBCNewYork) July 2, 2017





Sapte cupluri casatorite care traiesc in Lakewood, inclusiv un rabin si sotia sa, sunt acuzati in prezent ca si-au falsificat declaratiile privind veniturile, pentru a primi ajutoare in valoare totala de 2 milioane de dolari, la care nu aveau dreptul.

Initial, toti au fost arestati, insa au fost eliberati ulterior, fara cautiune, dupa ce au facut apel in instanta.

In Lakewood se afla o comunitate numeroasa de evrei ultra ortodocsi, iar numarul acestor aeste in crestere, in conditiile in care in acest oras se afla deja peste 100 de scoli religioase private.