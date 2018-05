Un miliardar britanic a intrat cu bolidul in vitrina unui magazin in timp ce se distra cu doua tinere goale

Este isprava unui miliardar britanic, venit in vacanta in Spania si care a fost suprinsa de camerele de supraveghere. Dupa ce decapotabila Rolls Royce se izbeste cu spatele de vitrina, in imagini se vede o femeie practic goala, aflata in masina.

Presa straina scrie ca dupa accident, barbatul a iesit impreuna cu cele doua tinere si a plecat, abandonandu-si masina care costa aproape 300 de mii de euro. Acum el este cautat de politie.