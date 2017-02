Un miliardar chinez a fost rapit din hotelul de lux in care statea in Hong Kong. Ce implicare ar avea politia din China

Barbatul ar avea legaturi cu familia lui Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez. Se pare ca cei care l-au luat in custodie sunt politisti chinezi, care il tin sub arest in China. Potrivit micro-constitutiei din Hong Kong, acestia nu au voie sa opereze acolo, relateaza The Guardian.

Xiao Jianhua ar fi acuzat de coruptie si face obiectul unei anchete. Analistii spun ca aceasta masura face de fapt parte din incercarea presedintelui Chinei de a-si consolida puterea si nu de a lupta impotriva coruptiei. Miliardarul s-a nascut in China, este cetatean canadian si detine pasapoarte diplomatice din Antigua si Barbuda.

Cei care l-au rapit ar fi agenti de securitate chinezi, imbracati in civil, care l-au luat din hotel si l-au escortat pana pe pamant chinez. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere in holul hotelului nu arata violente sau vreun semn ca Xiao ar fi opus rezistenta.

Initial Jianhua a negat faptul ca ar fi fost rapit, prin doua postari pe conturile de pe retelele de socializare ale companiei pe care o detine. Ulterior acestea au fost sterse: Referitor la stirile aparute despre mine in ultimele zile trebuie sa spun ca eu, Xiao Jianhua, ma refac dupa o boala, in afara tarii. Nu am fost rapit.

Politia din Hong Kong spune ca barbatul a trecut granita in China in data de 27 ianuarie si contrazice spusele sale cum ca ar fi plecat la tratament.