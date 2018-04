Un milionar din Caraibe a fost petrecut pe ultimul drum cu zeci de kilograme de aur si vin spumant de sute de dolari - VIDEO

Sharon Sued, un celebru bogatas de pe insula Trinidad, din Caraibe a murit, dar nu asta a cutremurat mii de oameni. De-a dreptul impresionanta a fost ceremonia de inmormantare a barbatului.

A fost pus in sicriu, avand pe el numeroase lanturi, inele si obiecte din aur, iar in jurul milionarului au fost aduse aranjamente florale cu sute de plante. Pana la cimitir, Sharon a fost dus cu un automobil de lux, de model Bentley. Rudele au facut comanda si de un tir, in care au fost incarcate boxe imense, asigurand astfel un fundal muzical pe tot parcursul ceremoniei.

Fiecare persoana venita la inmormantare a primit cate o sticla de spumant, in valoare de 100 de dolari. Sharon Sued era cunoscut in regiune pentru averile impresionante. Detinea doua avioane, opt barci si 15 masini extrem de scumpe, nemaivorbind de zecile de imobile si terenuri.

A fost supranumit “Stapanul lumii”, de catre localnici. El a murit la 33 de ani, fiind impuscat in curtea casei.