Un militar american, judecat dupa ce a jurat credinta ISIS si a amenintat cu un atac armat

Ikaika Kang, sergent, a aparut luni in instanta intr-un tribunal federal din Honolulu, dupa ce a fost retinut sambata, pentru terorism.

Printre acuzatiile care il vizeaza se numara faptul ca militarul ar fi copiat documente militare secrete in 2015 si ca a vrut sa le transmita organizatiei teroriste. De asemenea, el i-ar fi jurat credinta liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Paul Delacourt, agentul special FBI insarcinat cu biroul din Hawaii, a dat asigurari ca niciun document nu a ajuns la Statul Islamic.

Documentele depuse de FBI in instanta arata ca ancheta care il vizeaza pe militarul in varsta de 34 de ani dureaza de un an. Pe parcurs, mai multi agenti FBI s-au prezentat drept membri ISIS si au discutat sau s-au intalnit cu Ikaika Kang.

Sambata, cand a fost retinut, un om al legii a mers la locuinta lui Kang, dandu-se drept sustinator al organizatiei jihadiste. Cei doi s-au filmat prezentand tehnici de lupta. Militarul era convins ca filmarile vor fi duse in Orientul Mijlociu, pentru a invata militantii sa lupte impotriva fortelor americane.

In plus, soldatul, specialist in arte martiale, a ajutat la cumpararea unei drone ce urma sa fie folosita pentru a ajuta soldatii ISIS sa scape de tancurile americane.

Armata i-a revocat in 2012 autorizatia de securitate lui Kang, care a fost controlor de trafic aerian la aeroportul militar Wheeler din Hawaii. El ar fi facut comentarii pro-islamiste la munca si ar fi amenintat ca isi va ucide colegii. Kang a obtinut autorizatia inapoi un an mai tarziu, dupa ce a indeplinit conditiile cerute de armata.

Cu toate acestea, documentele depuse de FBI in instanta arata ca armata considera ca Ikaika Kang s-a radicalizat in 2016.

Militarul are doua arme inregistrate pe numele sau – o pusca de asalt AR-15 si un pistol. Dupa atacul armat de vara trecuta, de la clubul Pulse din Orlando, el a spus unei surse citate sub acoperirea anonimatului ca “autorul a facut ceea ce trebuia” si ca “America este singura organizatie terorista din lume”. De asemenea, el ar fi declarat la un moment dat ca “Hitler a avut dreptate (…) prin uciderea in masa a evreilor”.

Kang s-a inrolat in armata in decembrie 2001, la cateva luni dupa atacurile din 11 septembrie. El a servit in Irak din martie 2010 pana in februarie 2011 si in Afganistan din iulie 2013 pana in aprilie 2014.