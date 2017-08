Un moldovean a ajuns in coma la spital, iar sotia sa insarcinata a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz, pe un drum din Romania - GALERIE FOTO

Accidentul s-a produs acum doua zile, pe DN 2, in apropiere de localitatea Vadu Moldovei. Potrivit presei de peste Prut, masina in care se aflau doi soti moldoveni ar fi intrat pe contrasens, intr-o curba si a fost lovita in plin de un microbuz. In urma impactului puternic, ambele vehicule au ajuns intr-un sant de pe marginea drumului.

Astfel, moldoveanca de 27 de ani care este insarcina a fost scoasa din masina de localnicii din apropiere, iar sotul acesteia, un moldovean de 34 de ani a ramas prins intre fiare si a fost nevoie de interventia salvatorilor.

Moldoveanul a fost transportat in stare extrem de grava la Spitalul Judetean Suceava si se afla in coma, iar femeia insarcinata in cateva luni a fost internata cu mai multe rani, starea ei fiind stabila. Soferul de la volanul microbuzului care a suferit cateva rani a fost dus la spitalul din Falticeni.

Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Ei au intocmit dosar de cercetare pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.