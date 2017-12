Un moldovean, arestat in Italia pentru ca s-a dat drept roman. Ce a incercat sa faca

Un tanar de 29 de ani a fost arestat de politia locala din Venetia pentru ca s-a dat drept roman, desi de fapt este din Republica Moldova. Barbatul s-a prezentat pe 19 decembrie la biroul local pentru imigranti comunitari pentru a fi inscris in registru drept cetatean UE rezident in Italia. Functionara a realizat insa ca este ceva in neregula cu cartea lui de identitate si a sunat la politie, scrie presa locala.

Agentii l-au retinut si au constat ca barbatul avea de fapt acte romanesti false, pe care si le procurase pentru a se da drept roman. El le-a prezentat in final politistilor pasaportul moldovenesc real.

Acesta risca acum sa fie expulzat din Italia.