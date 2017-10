Un moldovean stabilit in Italia, care ar fi urcat la volan aproape in coma alcoolica, a intrat cu BMW-ul intr-o pompa de gaz. Ce alcoolemie avea si ce a facut imediat dupa impact - FOTO

Totul s-a intamplat acum doua zile in comuna Cervia din provincia Ravenna. Potrivit presei din Italia, moldoveanul ar fi avut viteza excesiva, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe carosabil si a intrat cu BMW-ul intr-o pompa de gaz metan de la o statie Peco. La scurt timp, pompa avariata a explodat.

Inainte sa se produca explozia, barbatul a iesit din masina si a fugit de la fata locului. Acolo au ajuns carabinierii si pompierii care au reusit sa stinga flacarile, insa masina a ars in totalitate.

Carabinierii italieni au reusit sa afle unde locuieste moldoveanul dupa numarul sasiului BMW-ului. Moldoveanul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatele au aratat ca soferul avea o alcoolemie de 2,39 g/l alcool in aerul expirat, de 5 ori mai mult decat norma admisibila. In tarile UE, norma admisibila e de 0,5 g/l. Medicii spun ca daca o persoana are o alcoolemie de peste 2,5 g/l, aceasta se afla in coma alcoolica.

Pe numele moldoveanului de 39 de ani a fost deschis un dosar pentru faptul ca a urcat la volan in stare de ebrietate si urmeaza sa fie sanctionat si pentru producerea incidentului.