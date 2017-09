Un moldovean stabilit in Italia, condamnat la 9 ani de inchisoare de catre autoritatile din peninsula pentru ca si-ar fi violat timp de 10 ani fiica minora

Decizia a fost dictata de catre Tribunalul Brescia, pe 25 septembrie.

Presa din peninsula scrie ca totul a inceput inca in perioada in care fata avea 7 ani si locuia cu tatal ei in Republica Moldova. Astfel, dupa ce s-au mutat cu traiul intr-un oras din peninsula, abuzurile ar fi continuat ani la rand. In 2015, cand tanara a atins majoratul, a plecat de acasa si ar fi mers la politie, iar acolo le-a povestit carabinierilor ce s-a intamplat.

In urma declaratiilor tinerei, moldoveanul a fost pus sub acuzare.

In timpul sedintelor de judecata, moldoveanul, un fost militar in tara noastra, le-a declarat procurorilor ca in timp ce muncea in Moldova a suferit un accident de munca si a ramas impotent, asa ca nu avea cum sa-si abuzeze sexual fiica.

Declaratiile barbatului au fost confirmate prin mai multe certificate medicale moldovenesti pe care le-a adus acesta la tribunal, insa magistratii nu le-au luat in calcul, intrucat nu a putut fi demonstrata perioada exacta in care barbatul a suferit accidentul, inainte sau dupa ce si-ar fi abuzat sexual fiica.