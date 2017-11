Un moldovean stabilit in Italia, retinut de carabinieri pentru ca si-a maltratat sotia. Totul a iesit la iveala dupa ce barbatul a ajuns in fata judecatorilor. Ce i-a facut cumnatei sale de 18 ani

Potrivit presei italiene, in luna septembrie, moldoveanul de 41 de ani, stabilit in localitatea Sassello din Italia a fost retinut dupa ce si-ar fi maltratat sotia, si ea moldoveanca. Dupa ce barbatul a ajuns in fata judecatorilor fiind acuzat ca si-a batut sotia, presa din peninsula scrie ca si cumnata acestuia, o tanara moldoveanca de 18 ani a depus o plangere impotriva individului.

Potrivit sursei citate, tanara le-a spus autoritatilor ca a fost abuzata sexual, mai multe zile la rand, de catre cumnatul ei si ca a decis sa spuna asta abia acum, cand barbatul se afla deja in custodia politiei, intrucat ii era frica sa o faca atata timp cat acesta era liber.

Moldoveanca de 18 le-a spus judecatorilor ca din momentul in care a ajuns in Italia, acum o luna, pentru a avea grija de vila in care locuia sora sa si sotul ei, aceasta a fost abuzata sexual zile la rand de catre barbat. Tanara spune ca barbatul o lega si o abuza sexual.

Moldoveanul se afla in custodia autoritatilor, iar in fata judecatorilor, acesta a negat totul.