Un monument dedicat voluntarilor, care au luptat in Donbas, inaugurat la Rostov-pe-Don. Cum arata statuia si cine a participat la inaugurare - VIDEO

Monumentul intitulat “Eroilor Donbasului” a fost instalat intr-un parc din Rostov-pe-Don, oras unde ar trai in prezent fostul presedinte ucrainean, Viktor Ianukovici. La inaugurare au fost prezenti zeci de oameni, printre ei si unul dintre consilierii lui Vladimir Putin, Vladislav Surkov. Din Donetk, la ceremonie a venit liderul separatist Alexandr Zaharcenko.

Alexandr ZAHARCENKO, LIDER SEPARATIST, DONETK: ”Vreau sa spun un mare multumesc tuturor locuitorilor din Federatia Rusa pentru ca in anul 2014 au venit sute, mii de oameni din toate colturile Rusiei si au luptat alaturi de noi.”

Localnicii din Rostov au pareri diferite despre acest monument.

”In acest mod este recunoscut faptul ca tara noastra a luptat acolo.”

”Ma bucur ca au instalat acest monument in cinstea oamenilor care si-au dat viata pentru independenta Donetkului.”

Monumentul a fost instalat la initiativa Uniunii voluntarilor rusi, scrie presa rusa. In luna august, la Kiev a fost inaugurat un monument, care reprezinta o sabie infipta in harta Rusiei, dedicat soldatilor ucraineni cazuti in conflictul din Donbas.

Atunci Moscova s-a aratat indignata de instalarea acestuia. Conflictul din tara vecina a inceput in 2014. Autoritatile ucrainene acuza Moscova ca a trimis soldati rusi ca sa lupte de partea separatistilor. Kremlinul neaga acest lucru. Conflictul a facut pana acum peste 10 mii de victime.