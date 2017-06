Un mort si trei raniti, dupa ce o masina a intrat intr-o casa din centrul Londrei. Doi barbati au fost arestati - FOTO

Potrivit primelor informatii, politistii au incercat sa opreasca masina, care circula cu o viteza peste limita legala in zona centrala a Londrei, transmite The Telegraph, conform news.ro.

Dupa accident, cei patru barbati au ramas blocati in masina pana la interventia pompierilor pe strada West Cromwell.

West Cromwell Road - 3 dead and residents evacuated from their properties pic.twitter.com/zp6IJBEwQX