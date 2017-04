Un mort si un ranit, in urma unui incendiu devastator in Afumati. Pompierii au intervenit cu 18 autospeciale

Incendiul de la un depozit de legume si fructe din Afumati, Ilfov, in urma caruia o persoana a fost gasita carbonizata, iar alta a fost ranita, a fost stins dupa mai mult de sapte ore de cand a fost semnalat la 112.

"Incendiul din Afumati a fost lichidat la ora 9.10", a declarat, duminica dimineata, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Adrian Marin, precizand ca la fata locului raman doua masini de pompieri, pentru a supraveghea zona.

O persoana a fost carbonizata, iar alta ranita, fiind transportata la spital, in urma incendiului care a cuprins depozitul de legume si fructe din Afumati. Incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00.

"La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la intregul depozit. Avand in vedere pericolul de prabusire a elementelor de constructie, s-a actionat perimetral, pe toate laturile cladirii, fara a se patrunde in interior. Au intervenit peste 25 de echipaje de pompieri (18 autospeciale de stingere, trei autoscari, doua descarcerari, patru ambulante SMURD)", a mai spus Adrian Marin.

El a adaugat ca suprafata estimata a fi afectata este de 2.000 de metri patrati. La ora 06:00, pompierii inca lucrau din exterior pentru lichidarea ultimelor focare.

"In urma verificarilor, a fost gasita o persoana carbonizata in unul dintre spatiile depozitului. O alta persoana, un barbat de 30 ani, ca urmare a expunerii la fum, a fost transportat de o ambulanta SMURD la Spitalul Floreasca", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.

Marin a mentionat ca, in momentul transportului la spital, starea ranitului era buna, barbatul fiind constient si stabil. Cauza care a condus la producerea incendiului nu a fost inca stabilita.