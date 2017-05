Un musulman si o evreica plang impreuna mortii din Manchester. Povestea din spatele imaginilor vazute ca simbol al sperantei - VIDEO

Sadiq Patel, un imam musulman, in varsta de 46 de ani, si Renee Black, o evreica in varsta de 93 de ani, sunt prieteni de un deceniu. Cei doi au venit impreuna in Albert Square, din Manchester, pentru a le aduce un omagiu victimelor atentatului de luni, relateaza Daily Mail.

Imaginile cu cei doi plangand tinerii ucisi si consolandu-se reciproc i-au emotionat pe britanici si au devenit un simbol al sperantei si unitatii dupa tragedia care a luat 22 de vieti.

"Renee este o femeie evreica. Eu sunt musulman. In acest moment credinta nu conteaza. Suntem impreuna si trecem impreuna peste asta" a spus Sadiq Patel.

"Incercam sa depasim acest moment impreuna. Nu conteaza culoarea sau credinta, suntem oameni, sangeram la fel ca toti ceilalti" a spus Renee.

Imaginile s-au viralizat in contextul in care dupa atentat, atacurile de ura la adresa musulmanilor s-au dublat in Marea Britanie, potrivit autoritatilor, citate de BBC.