Un muzician american a murit in timpul unui concert. S-a prabusit pe scena cu microfonul in mana - VIDEO

Hampton s-a prabusit pe scena cu microfonul in mana in timp ce trupa interpreta piesa "Turn on Your Lovelight", relateaza Agerpres.

Artistul, care a fondat la sfarsitul anilor 60 grupul Hampton Grease Band, a ramas mai multe minute intins pe jos in timp ce colegii sai au continuat sa cante crezand ca este vorba de o lovitura de efect.

Pana la urma i s-au acordat ingrijiri si a fost luat de pe scena, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

Inca nu au fost furnizate oficial cauzele mortii sale.

Supranumit "The grandfather of the jamband scene", Hampton a infiintat de-a lungul carierei sale prolifice numeroase trupe printre The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt sau Madrid Express.

Cu Hampton Grease Band a inregistrat in 1971 albumul 'Music to Eat' care a avut vanzari modeste. Dupa trecerea sa prin mai multe trupe, in 1994 a format duetul de rock-jazz progresiv Fiji Mariners, cu care a inregistrat doua albume.

Alte productii discografice lansate de Hampton au fost 'One Ruined Life of a Bronze Tourist' (1978), sub numele de Colonelul Bruce Hampton; 'Bootleg Live!' (2000), 'Now' (2006), iar in 2014, 'Pharoah's Kitchen'.