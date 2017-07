Un nigerian a fost prins in Franta cu 79.000 de euro in intestine si 13.000 de franci in haine

Oprit in timp ce circula cu un autobuz in oras, in apropiere de autogara, barbatul le-a spus agentilor vamali ca locuieste in Spania si ca lucreaza ca scafandru in Baleare.

Cainele politist care ii insotea pe oamenii legii a semnalat ca bancnotele ascunse in haine miroseau a canabis, iar ofiterii l-au arestat.

Barbatul a fost dus pentru a i se face radiografie, iar imaginile au aratat ca are noua prezervative pline cu bani in intestine.

Dupa ce au fost eliminate, agentii au vazut ca era vorba de bancnote de 200 si de 500 de euro, cu o valoare totala de 79.000 de euro.

Nigerianul este acuzat de spalare de bani provenind din trafic cu stupefiante si de fals in declaratiile vamale.