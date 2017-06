Un nou atac cibernetic. Zeci de calculatoare din mai multe tari au fost blocate din cauza unui virus numit Petia - VIDEO

Un nou atac cibernetic de proportii. Zeci de calculatoare din mai multe tari au fost blocate din cauza unui virus numit Petia. Cea mai grava situatie este in Ucraina si Rusia. In tara vecina, zeci de banci si companii au fost tinta atacului. A fost afectat si gigantul petrolier Rosnefti din Rusia. In timp ce Kievul acuza hackerii rusi, Moscova se apara si pune ca ambele tari au fost atacate simultan.