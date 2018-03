Un nou atac cu o arma alba, la Viena. Un austriac a incercat sa injunghie un soldat aflat in fata resedintei ambasadorului iranian - VIDEO

Un nou atac cu o arma alba a avut loc aseara la Viena, al treilea in mai putin de o saptamana. Un austriac in varsta de 26 de ani a incercat sa injunghie un soldat aflat in fata resedintei ambasadorului iranian. Militarul a ripostat si a folosit arma din dotare, impuscandu-l mortal pe agresor.