Un nou masacru in apropierea Moscovei. Un barbat a deschis focul asupra trecatorilor dintr-o arma de vanatoare - VIDEO

Un nou masacru in apropierea Moscovei. Un barbat s-a baricadat in propria locuinta si a deschis focul asupra trecatorilor dintr-o arma de vanatoare. A ucis patru oameni si a ranit inca doi. Sapte ore a durat operatiunea speciala, in care au luat parte in jur de 200 de politisti si membri ai Garzii Nationale. Intr-un final, agresorul de 50 de ani a fost lichidat.