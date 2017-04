Un nou masacru in Siria. Civili, inclusiv copii, ar fi fost ucisi intr-un raid impotriva Statului Islamic

Cincisprezece persoane, inclusiv patru copii, au fost ucise in acest atac, sambata, asupra satului Hneida, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul in Marea Britanie.

Satul Hneida se afla in nordul provinciei Rakka, unde luptatori rebeli sirieni sustinuti de Statele Unite poarta o ofensiva impotriva Statului Islamic sustinuti de atacuri aeriene ale coalisiei antijihadiste.

Treisprezece persoane au fost ucise in atac, inclusiv copii, potrivit televiziunii de stat siriene.

Organizatia Sound and Picture, care monitorizeaza atrocitatile comise de Statul Islamic, a anuntat ca o sala de Internet a fost atinsa in atac.

Acest atac are loc in contextul unei cresteri a numarului de semnalari cu privire la uciderea unor civili in atacuri aeriene ale coalitiei conduse de Statul Islamic in nordul Siriei.