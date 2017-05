Un nou scandal la bordul unei aeronave americane. O familie a fost obligata sa coboare pentru ca a refuzat sa cedeze locul copilului de 2 ani, pentru care cumparase bilet - VIDEO

"Am plătit pentru acest loc. Copilul meu are locul lui. Spuneţi acum că altcineva trebuie să se aşeze, dar eu am plătit pentru acest loc. Nu este corect."

Scandalul a inceput dupa ce o intotitoare de bord i-a cerut barbatului sa elibereze locul pe care statea copilul sau de 2 ani. Presa straina scrie ca in urma unei greseli acelasi loc era rezervat, asa ca mmebrii echipajului au incercat sa elibereze scaunul pentru un alt pasager, iar barbatului i s-a cerut sa-si ia copilul in brate, chiar daca el a platit pentru bilet. Totul a luat o intorsatura grava, dupa ce instotitoarea de bord a amenintat cu puscarie.

"- Aceasta este o ofensă federală. Dumneavoastră şi soţia aţi putea ajunge la închisoare, iar copii în grija asistenţilor. - Staţi puţin. Noi vom ajunge la puşcărie, iar copiii mei unde?"

Scandalul a durat minute bune, iar instotitoarea de bord a incercat prin orice metoda sa-l convinga pe barbat sa-si ia copilul in brate.

"– El nu poate să stea în scaunul de maşină. Propunerea este următoarea, copilul trebuie să stea la dumneavoastră în braţe."

Presa straina insa scrie ca reprezentantii companiilor aeriene, de fapt, recomanda parintilor ca sa-si aseze copiii pe scaune de masina. Vazand ca barbatul nu se da batut, intotitoarea de bord l-a rugat sa iasa din avion, impreuna cu intreaga familie.

"– Am doi infanţi şi soţia mea. Nu avem unde să stăm. Nu mai sunt zboruri. Unde trebuie să plecăm? Ce trebuie să facem? Să dormim în aeroport? În acest moment, sunteţi pe cont propriu."

Filmuletul a ajuns pe internet si a fost vazut de peste 3 milioane de oameni. Internautii au sarit in apararea familiei, adresand critici dure companiei Delta Airlines, care a operat zborul.

Prin urmare, responsabilii au fost nevoiti sa-si ceara scuze si au spus ca vor gasi un numitor comun. Nu este prima data cand au loc asemenea cazuri. Anterior, in aceeasi situatie s-a pomenit un barbat. Pentru ca nu a vrut sa iasa din avion, a fost tarat afara de ofiteri de politie.

Ulterior, scandalul a afectat actiunile de la bursa a companiei aeriene, United Airlines, care a operat zborul. Din cauza indignarii internautilor pe retelele de socializare, valoarea companiei a scazut atunci cu aproape 1 milion si jumatate de dolari.