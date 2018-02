Un nou scandal la Hollywood: Actorul Brendan Fraser a fost agresat sexual de fostul sef al Globurilor de Aur

Actorul a mărturisit într-un interviu pentru publicaţia GQ, apărut joi, că a fost că a fost în depresie mai mulţi ani după ce fostul preşedinte al Hollywood Foreign Press Association (HPFA) l-a agresat sexual în timpul unei pauze de prânz, la serviciu.

Incidentul s-a petrecut în Beverly Hills Hotel, în vara anului 2003, potrivit actorului. „Mâna lui stângă mi-a cuprins o fesă şi cu unul dintre degete mi-a atins anusul. Apoi a început să facă cercuri”, a povestit Fraser, adăugând: „M-am simţit bolnav. M-am simţit ca un copil mic. Am simţit că am un mare nod în gât. Am crezut că voi începe să plâng. M-am simţit ca şi cum cineva a aruncat cu vopsea invizibilă pe mine”.

Brendan Fraser care are acum 49 de ani, spune că acea traumă este unul dintre motivele pentru care nu a mai apărut în lumina reflectoarelor, afectându-i cariera. De asemenea, actorul spune că în urma incidentului, a fost rar invitat la galele ţinute de HFPA.

Potrivit starului din „Mumia”, Philip Berk şi-a cerut scuze ulterior printr-o scrisoare, iar reprezentanţii HFPA l-au asigurat că nu vor mai fi lăsaţi vreodată în aceaşi cameră singuri.

Fostul şef al Globurilor de Aur şi actualul membru al HPFA a negat acuzaţiile actorului printr-un comunicat transmis GQ.

„Versiunea domnului Fraser este o invenţie. Dacă am făcut ceva ce l-a deranjat pe dl. Fraser, nu a fost ceva intenţionat şi îmi cer scuze pentru acest lucru”, a scris Berk.

Şi reprezentanţii HFPA au răspuns acestor acuzaţii, declarând că „HFPA se opune ferm hărţuirii sexuale şi oricărui tip de comportament descris în acest articol”, precizând totodată că de-a lungul anilor au continuat să aibă o relaţie de muncă pozitivă cu Brendan.

Mişcările #MeToo şi Time’s Up l-au determinat pe Brendan să facă public abuzul. De la începutul scandalului Harvey Weinstein, peste 100 de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, au denunţat agresiunile sexuale de la Hollywood.

Brendan Fraser este cunoscut pentru rolurile din filme precum cele din seria „Mumia” (1999), „Poveşti din LA/ Crash” (2004), „Călătorie spre centrul Pământului” (2008).

Sursa: libertatea.ro