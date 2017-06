Un nou suspect a fost arestat, marti noapte, in legatura cu atentatul de pe Manchester Arena. Unde l-au retinut politistii

Suspectul in varsta de 38 de ani este acuzat de infractiuni teroriste in legatura cu atentatul care a zguduit in urma cu doua saptamani orasul Manchester, transmite news.ro, care preia Sky News.

Nu a existat nicio amenintare directa la adresa aeroportului in timpul operatiunii de pe Heathrow.

Sapte barbati raman in custodia autoritatilor britanice in legatura cu atentatul terorist de la finalul concertului Arianei Grande, in care 22 de persoane au murit.

De asemenea, anchetatorii au descoperit un autovehicul Nissan Micra in care atacatorul sinucigas ar fi depozitat mai multe elemente pentru asamblarea bombei de la Manchester Arena.

Potrivit primelor informatii, masina a fost vanduta de ultimul proprietar cu doar doua zile inainte ca Salman Abedi sa plece din Marea Britanie.

Anchetatorii cred ca este crucial sa inteleaga ce s-a intamplat cu respectiva masina in perioada 13-15 aprilie, tocmai pentru a-si da seama cine a folosit masina si unde s-a deplasat cu aceasta.

Detectivul Russ Jackson: ”Trebuie sa stim cine era in aceasta masina si unde a mers masina. Stim ca Abedi a cumparat o parte din piese pentru dispozitiv dupa ce a aterizat in Marea Britanie.”

Aceasta a precizat ca atacatorul ar fi putut sa primeasca sprijin in pregatirea atentatului, desi a actionat singur la Manchester Arena.

Russ Jackson: ”Este vital sa epuizam toate scenariile de investigatie pentru a stabili cum a fost pregatit acest atentat si pentru a intelege cum au fost implicate alte persoane”. 18 persoane au fost arestate in legatura cu atentatul de la Manchester Arena, pana in prezent.

Insa, peste jumatate dintre aceste persoane au fost eliberate fara nicio acuzatie, iar sapte barbati raman in custodia politiei din zona metropolitana Manchester.

Printre persoanele eliberate fara nicio acuzatie se numara atat varul lui Salman Abedi, cat si fratele Ismail Abedi (23 de ani).