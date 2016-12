Un nou suspect pentru masacrul produs la Berlin. Este vorba de un tanar de origine tunisiana - VIDEO

Amri Anis, in varsta de 23 ani, este noul suspect ai politiei germane. Anterior, tanarul a cerut azil in Germania, insa autoritatile i-au respins solicitarea. Presa straina scrie ca suspectul a fost inchis timp de 4 ani in Italia, pentru ca ar fi dat foc unei scoli.

Apoi, de 3 ori retinut de politistii germani, pentru alte infractiuni. De cand a plecat din Tunisia, acum 7 ani, Anis a folosit 6 acte de identitate false si a avut 3 nationalitati diferite. Familia tunisianului insa a spus ca nu crede ca el ar putea fi autorul masacrului.

"Sunt şocat ca şi orice cetăţean tunisian care a auzit despre acest lucru. Am fost şocat când poliţia a venit ca să o ia pe mama şi mi-a spus că fratele meu este suspect. "

Astazi, targul de Craciun unde s-a produs atacul a fost din nou deschis pentru vizitatori. Totusi, autoritatile sustin ca mai multe activitati si spectacole au fost anulate. In acelasi timp, zeci de politisti au fost mobilizati la alte targuri din Berlin, unde au fost instalate filtre pentru a verifica oamenii.

Verificari minutioase sunt efectuate si la granita dintre Franta si Germania. Autoritatile franceze au dispus ca un numar mai mare de politisti sa fie mobilizat la frontiera.

"Sunt atacuri teroriste în jurul nostru. S-ar putea întâmpla oriunde şi este normal să fie controale suplimentare."

Pentru a arata ca nu s-au lasat prada fricii, zeci de nemti impreuna cu mai multi refugiati au participat impreuna la un flashmob. Oamenii au scandat lozinci si au cantat despre faptul ca nici un atac nu-i poate diviza si ca toti sunt locuitorii Berlinului.