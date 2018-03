Un nou trend face furori pe internet. Tineri din zeci de tari se filmeaza in timp ce mananca gheata, iar imaginile sunt publicate apoi pe retelele de socializare - VIDEO

Totul a pornit de la cativa tineri din China, care s-au filmat in timp ce mananca gheata si i-au provocat sa faca acelasi lucru si pe altii. In doar cateva saptamani, actiunea a devenit un trend si s-a raspandit in zeci de tari. O conditie este ca bucatile de gheata sa fie colorate.

Filmuletele s-au dovedit a fi atat de atractive, incat unii au reusit sa profite din asta. De exemplu, unul dintre cele mai amuzante clipuri video a adunat peste un milion de vizualizari, iar autorul a castigat peste 100 de mii de euro pentru cele 10 secunde, in care a mancat gheata.

Totusi, medicii atentioneaza ca trendul ar fi destul de periculos. Cei care mananca gheata s-a putea imbolnavi nu doar cu o simpla raceala, dar si afectiuni mai grave, ce pot avea consecinte fatale.