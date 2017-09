Un nou uragan devastator ameninta SUA. Uraganul Irma, mai puternic, decat Harvey, se vede din cosmos ca un crater urias -VIDEO

Uraganul de categoria a cincea - maximă - aduce vânt care a atins viteze de peste 290 de km pe oră. Primele în calea uraganului sunt insulele Leeward, din Caraibe.



Dacă îşi menţine cursul actual, spre finalul săptămânii, Irma va lovi Haiti, apoi coastele Floridei, unde a fost decretată stare de urgenţă.



Acolo, vizitatorii au primit ordin să evacueze zona miecuri dimineaţă. Iar diseară urmează localnicii. Între timp, aeroportul internaţional va fi închis. Cei care vor rămâne acasă îşi fac provizii de zor.

A look inside the eye of #HurricaneIrma courtesy Maj. Brad Roundtree. The @USAFReserve Hurricane Hunters will continue to fly until landfall pic.twitter.com/0I4fQziQ7E